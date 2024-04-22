Є серйозний дефіцит: чого конче потребує армія Росії

В Росії є достатньо людей для армії, Кремль не дуже "вибагливий" та набирає у війська і вбивць, і ґвалтівників. Однак є справжня проблема, яку країна-агресорка не здатна так легко розв'язати.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що підготовка офіцерів займає досить багато часу. Тим часом питання мобілізації закривається обіцянками про великі грошові винагороди.

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Чого потребує російська армія

В Росії, за словами Гудкова, дефіцит та гігантська проблема з командним складом. Командирів за кілька місяців підготувати нереально, адже це мають бути люди з певним рівнем інтелекту, які швидко засвоюють важку воєнну інформацію та навчаються. Також в росіян не найкращий оборонний комплекс і авіація, але поки вони працюють.

От якраз цього командування в росіян зараз немає і заповнити його вони не можуть, принаймні швидко,

– підкреслив російський опозиційний політик.

Також він додав, що російські військкомати отримали план завдання набрати офіцерський склад для армії.

"Кажуть, що лейтенантом тепер можна стати, провоювавши менше, ніж пів року за контрактом", – зазначив Гудков.

Як вирішується питання мобілізації

За словами російського опозиційного політика, в Росії поки що людей для війни вистачає. Кремль намагається заохотити на війну росіян, обіцяючи їм великі гроші.

Путін буде намагатися зберегти таку форму мобілізації до ти, поки будуть гроші. Якщо раніше росіянам обіцяли 300 – 400 тисяч рублів, то зараз майже вдвічі більше,

– зауважив Гудков.

Варто звернути увагу і на контингент російської армії, куди, за словами політика, йдуть різні вбивці та ґвалтівники.

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