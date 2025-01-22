Зеленський заявив, що Україні буде потрібна мільйонна армія для захисту від Росії

Україні, аби забезпечити оборону від Росії, потрібна буде армія чисельністю близько мільйона військовослужбовців. Така потреба зберігатиметься щонайменше до того моменту, поки наша держава не доєднається до якогось альянсу.

Таку заяву під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зробив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Дивіться також Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії, – Зеленський

Що заявив Зеленський про захист від Росії

Нам потрібен мільйон (військових – 24 Канал) в обороні, якщо Путін прийде з мільйоном-півтора,

– заявив український лідер.

За його словами, численна армія буде необхідною доти, доки Україна не вступить до якогось безпекового альянсу. На думку Зеленського, НАТО є найдешевшими гарантіями безпеки для України, США, Європи та власне росіян.

Володимир Зеленський пояснив, що утримання такого контингенту потребуватиме великих коштів, яких не вистачить в бюджеті України: "Якщо Європа каже, що Україна захищає не тільки себе, а і європейські цінності, то логічно всім підтримувати цю армію".

Також він назвав ще одне можливе джерело фінансування Збройних Сил України. Йдеться про використання заморожених російських активів, кількість яких сягає 250 мільярдів доларів. Глава держави пропонує спрямувати їх на армію та відновлення інфраструктури, поки Україна не отримає членство.