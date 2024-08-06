Армія України поповниться новими безпілотниками та кораблями, – ISW

Міністерство оборони України підписало контракти з оборонними підприємствами для виробництва нової зброї та ударних дронів. Ці кроки розширять вітчизняну оборонну промислову базу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики цитують міністра оборони Рустама Умерова, який 30 липня повідомив про дві угоди на суму майже 5 мільярдів гривень.

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1 серпня відомство оголосило про підписання ще однії угоди на суму понад 3,7 мільярда гривень із вітчизняними виробниками для постачання українським військовим наземних ударних дронів.

Зміни у підходах до мобілізації

Крім того, як зазначили аналітики, українські військові продовжують упорядковувати і спрощувати процеси мобілізації для покращення формування нових військових з'єднань.

Генштаб ЗСУ сформував пропозиції щодо спрощення мобілізації та зниження ризиків для мобілізованого персоналу. Передусім командирам дозволити відбирати та набирати військовослужбовців безпосередньо для служби у своїх бригадах, а новобранцям – обирати вакантні посади у військових підрозділах.

Підтримка Заходу

Також у звіті повідомляється, що західні партнери продовжують підтримувати Україну в розбудові її обороноздатності.

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До слова, раніше Міноборони презентувало платформу для співпраці з виробниками тилового майна. Метою відомства було цифровізувати процеси, щоб унеможливити корупцію.