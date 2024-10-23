"Обнулюють" одне одного за наказом командування: росіянин розповів цікаві факти про свою армію

Російський окупант з 19 танкової дивізії, 25 армії, загону "Шторм" розповів нові цікаві факти про своє військо. Чоловік зазначив, що командування наказує військовим вбивати одне одного, зокрема, за небажання щось виконувати на фронті.

Відео зі зверненням росіянина поширив у своєму телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

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Що розповів росіянин про вбивства у його армії

Росіянин наголосив, що за наказом командира полку 19 танкової дивізії з позивним "Піонер" два бійці з позивними "Фєніч" та "Сказка" у березні 2024 року "обнулили" трьох бійців: "Елвіса", "Прока" та "Малого".

Боєць із позивним "Нікель" "обнулив" "Доломіта", "обнулив" "Горилу", "обнулив" "Масяню". Через те, що хлопці відмовилися йти на FPV-дрони,

– сказав окупант.

Він також розповів, що командування хотіло й ліквідувати його, через що йому довелося "екстрено покинути зону бойових дій".

"Контракт у мене закінчився, хотів служити далі на користь батьківщини, але командування не вважало, що я вже більше не потрібний. Так що я зайвий свідок, до мене ця інформація дійшла, мені це довели, тому мені довелося звідси, звідти, екстрено поїхати, якось так", – підкреслив росіянин.

Загарбник також зазначив, що "Піонер" йому за третє поранення гроші сказав не виплачувати, бо він у ролі снайпера за три доби бою, що не вбив жодного ворога, і при цьому зазнав поранення.

Коротше, за достовірною інформацією, яку я точно знаю, за мене це було шість осіб, яких обнулили за наказом "Піонера". "Атлас" теж бігав, шукав там на передку тільки одного, не пам'ятаю точно позивний уже, але він пішов у якесь узбережжя та "обнулив" (російського солдата – 24 Канал),

– розповів окупант.

Окрім цього, росіянин зазначив, що "Фєніч" поблизу точки евакуації медиків з автомата "обнулив" бійця із позивним "Хаммером". Ось такі от будні, за словами загарбника, відбуваються у російській армії.