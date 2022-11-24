В армії Росії почалися чистки офіцерів і керівників, – Генштаб
У російській армії почалися чистки офіцерського складу. Зокрема, двох керівників департаментів матеріально-технічного забезпечення уже відправили у нібито відпустки.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, 24 листопада.
Увага Росія готує війська до "загострення" на кордоні: очікують на "напад" України та НАТО
Громов не уточнив, з чим пов'язані такі чистки в офіцерському складі противника.
Знято з посад або відсторонено від виконання обов'язків низку офіцерів у напрямку матеріально-технічного забезпечення Міноборони Росії,
– зазначив Громов.
Зокрема, йдеться про:
- начальника Департаменту ресурсного забезпечення генерал-майора Муміджанова, офіцера вказаного департаменту, який відповідав за продовольче забезпечення,
- та начальника управління речового забезпечення та начальника управління ракетного палива.
Зазначених офіцерів було офіційно відправлено у відпустки, після виходу з яких, вони будуть звільнені. або переведені на інші посади.
Також чистки офіцерів матеріально-військового забезпечення, за даними Олексія Громова, проводяться і на рівні військових округів збройних сил Росії.
Падіння російської армії
- Радник ОП Олексій Арестович прогнозує, що вже в лютому – березні російська армія може не витримати.
- В останні півтора місяця відновлення боєздатності підрозділу російських окупаційних військ у зоні бойових дій являли собою винятково підвіз особового складу, переважно "чмобіків", та поповнення на місці.
- Арестович прогнозує, що на режим російського диктатора Владіміра Путіна також очікує кінець. За його словами, "падіння режиму всередині, обвалення всередині себе зробить всю ту роботу, яку не хоче робити Захід, і яку так важко і нудно робимо ми".