В ISW звернули увагу на тотальну корупцію в армії Росії: промовистий випадок стався у Чечні
Джерело:ISW
Корупція в Росії є постійною проблемою, яка перешкоджає формуванню їхніх збройних сил. Попри це, окупанти продовжують мобілізацію.
Так, нещодавно видання "Радіо Свобода" повідомило, що Астраханський обласний військкомат 15 квітня 2023 року розпочав формування нового контрактного підрозділу "Лотос". Тобто, незважаючи ні на що, російська влада продовжує створювати нові військові формування та використовує всі доступні методи, щоб збільшити та прискорити призов на військову службу.
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Що відомо про корупцію в росіян
Російська влада 9 березня 2023 року засудила начальника військового складу Чечні Івана Попова до 1,5 роки тюрми за розтрату.
За даними росіян, він з грудня 2021 року по червень 2022 року вкрав та перепродав боєприпасів і спеціального умундирування на 12,5 мільйона рублів – це орієнтовно 153 тисяч 250 доларів.
Тотальна корупція є постійною проблемою для зусиль Росії щодо формування збройних сил,
– заявили аналітики ISW.
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До яких ще дій вдається Путін
- Російський диктатор хоче залучити у свою партію "Єдіная Росія" військових, які брали участь у війні в Україні. Кремль хоче їх використати у виборах 2023 – 2024 років.
- Цих окупантів хочуть представити як обличчя партії, щоб за них проголосували солдати та їхні родини. Такими вчинками Кремль хоче утвердитись як провоєнна партія. Ба більше, як сила, що очолює провійськовий рух.
- Ба більше, Росія хоче використати українську молодь на тимчасово окупованих територіях для правоохоронних і контрпартизанських цілей. Зокрема, їх можуть спробувати вербувати, на випадок, якщо Кремль втратить контроль над частиною окупованих українських земель.