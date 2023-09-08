В Армянську прозвучали вибухи: окупанти вже звітують про безпілотник

На півночі Криму в Армянську прогримів потужний вибух в районі однойменної залізничної станції. Так звана "влада" півострова заявляє про нібито збиття безпілотного літального апарата.

У п'ятницю, 8 вересня, близько 10:50 місцеві телеграм-канали тимчасово окупованого Криму почали писати про потужний вибух у місті Армянську. Про це інформує 24 Канал.

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Армянськ нібито атакував БпЛА

Гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов поспішив запевнити, що вибух був наслідком роботи протиповітряної оборони. Разом з тим, за словами колаборанта, півострів нібито був під ударом "ворожого дрона".

Ймовірно, гучно було в районі залізничної станції в Армянську. Збитий безпілотник міг пошкодити житловий будинок.

Де саме пролунав вибух в Армянську: дивіться на карті від Google maps

Зверніть увагу! Згодом з'явилась інформація, що ворожі силовики оточили будинок, на який міг впасти уламок безпілотника. Автомобілі, які рухаються у цей бік, – розвертають. Як відомо, поруч з цим місцем розташована військова частина російських прикордонників. Не виключено, що вона була ціллю дрона.

"Гарячі будні" окупантів