Ароматне морозиво з домашнього сиру: рецепт, який вдасться кожному

Кулінарний експерт Вікторія Попін розповіла, що морозиво з домашнього сиру є особливо смачним та досить корисним. Хоч його найбільше полюбляє ласувати донька блогерки, але жінка часто ним тішить себе та всю свою родину.

За рекомендаціями Вікторії, навіть якщо у вас немає домашнього сиру можна сміливо купувати магазинний, але найбільшої жирності. Перед приготуванням морозива його слід обов'язково перетерти через сито або тричі перемолоти на м'ясорубці.

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Також важливо охолодити морозиво перед його заморожуванням в морозильній камері, щоб уникнути великих кристалів льоду.



Морозиво від Вікторії Попін

Інгредієнти: домашній сир – 400 г, вершки 30% – 250 мл, цедра 1 апельсину, цукрова пудра – 100 г.

Як приготувати морозиво з домашнього сиру

Попередньо перетріть сир три рази в м'ясорубці або через мілке сито і додайте до нього цедру, цукрову пудру. Збийте вершки та поступово додавайте їх до сиру, обережно перемішуючи. Так ви зможете випустити мінімум повітря.

Розкладіть сирну масу по формах для морозива і поставте у холодильник терміном на 2-4 години, а після цього переставте його у морозильну камеру ще на 4-5 годин. В подальшому утримуйте ароматне морозиво в морозильній камері.