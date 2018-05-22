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Арсен Мірзоян випустив провокаційний кліп: алкоголь, секс, тату

1292 Читать новость на русском
Кадр з кліпу
Кадр з кліпу "Ідіоти" / Фото з відкритих джерел

Український співак Арсен Мірзоян випустив провокаційний кліп на пісню "Ідіоти" з четвертого студійного альбому "Слова і Ноти".

У новому кліпі Мірзоян вирішив розповісти про моментальну закоханість та розкутість.

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Кадр з кліпу на пісню "Ідіоти"

Відео вийшло доволі провокативним, навіть дещо еротичним. 

"Цей кліп – картинка і атмосфера. Мірзоян все ж виконує рок, а це не лише музика і текст, а ще жінки і алкоголь. Але з піснею відео пов'язано більше, ніж може здатися. Іноді ми робимо абсолютно ідіотські вчинки, часто це пов'язано з тим, що трохи перебрав. А вранці ми стаємо тверезими і далі живемо звичним життям", –розповів режисер Олег Борщевський.

Співак таку режисерську затію підтримав.

"Я дуже хотів відтворити круті квартирники, раніше вони називалися come as you are (в перекладі з англійської мови – "приходь таким, як ти є"). Всі розкуті, молоді, п'яні. Також мені хотілося трохи висміяти наші реалії життя. Сучасність диктує свої правила: постійні стрім, фото, селфі, відео. Частіше потрібно просто насолоджуватися, а "фото" завжди залишиться в спогадах і почуттях".

Арсен Мірзоян – "Ідіоти": дивіться відео кліпу

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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