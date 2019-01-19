Арсенал – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

"Арсенал" у рамках 23 туру чемпіонату Англії прийме сусідів по турнірній таблиці – "Челсі". В Україні цей матч можна буде переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

В Україні матч "Арсенал" – "Челсі" буде транслюватися телеканал "Футбол 2". Початок трансляції – о 19:25.

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Дивитися онлайн матч "Арсенал" – "Челсі" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, матч "Арсенал" – "Челсі" відбудеться у суботу, 19 січня. Початок зустрічі о 19:30.

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