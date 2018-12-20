"Арсенал-Київ" покинуть одразу 9 футболістів: імена
Київський "Арсенал" у зимове трансферне вікно попрощається одразу з дев'ятьма футболістами.
За інформацією FootballHub, команду покинуть Леонід Акулінін, Серж Анакпо, Дмитро Зозуля, Олександр Насонов, Данило Карась, Олександр Єрмаченко, Максим Фещук, Юрій Бушман та Максим Прядун.
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Варто зазначити, що генеральний директор київського клубу Олександр Москаленко розповів про те, що "Арсенал-Київ" хоче продовжити угоду з головним тренером команди В'ячеславом Грозним.
"Арсенал-Київ" після 18 турів займає останню 12 сходинку в турнірній таблиці УПЛ і має 8 очок.
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Джерело: 24 Канал
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