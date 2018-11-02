"Арсенал-Київ" посилився досвідченим гравцем

Футбольний клуб "Арсенал-Київ" залучив до своїх лав 24-річного центрального захисника Олексія Ларіна.

Досить довгий час він виступав за молодіжний склад "Дніпра", де був капітаном команди. За час перебування в системі дніпровського клубу найбільш пам’ятною для оборонця стала перемога в 2016-му році в представницькому міжнародному турнірі в Індії Nagjee Cup. В лютому 2017-го року Ларін підписав контракт з клубом Вищої болгарської ліги "Дунав" (Русе), термін дії якого закінчився влітку 2018-го року.

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Африканець знайомий українським уболівальникам по грі за "Говерлу" під керівництвом нинішнього наставника "канонірів" В'ячеслава Грозного. З літа 2015 по травень 2018 захисник виступав у Туреччині, де захищав кольори "1461 Трабзона", "Трабзонспора" і "Газішехіра".

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