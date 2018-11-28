21:34
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, сьогодні
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, сьогодні
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Арсенал" летить в Україну, "Ворскла" вирушила до Києва

      167 Читать новость на русском
      "Арсенал" вилетів в Україні на матч Ліги Європи
      "Арсенал" вилетів в Україні на матч Ліги Європи / ФК "Арсенал"

      Делегація лондонського "Арсеналу" взяла курс зі столиці Великобританії в Україну на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти полтавської "Ворскли".

      Головний тренер "Арсенала" Унаї Емері взяв на гру проти "Ворскли" багато молодих гравців. На літаку з гравцями та тренерським штабом Арсенала, який вирушив з Лондона до Києва, перебуває 9 футболістів юнацької команди канонірів.

      Читайте також: Місце проведення матчу "Ворскла" – "Арсенал" досі не визначено: деталі

      Крім молодих гравців до Києва вирушили і такі футболісти як: Петр Чех, Аарон Ремзі, Штефан Ліхтштайнер та Маттео Гандузі, повідомляє видання Football.London.


      Арсенал" летить в Україні на матч Ліги Європи

      У свою чергу, ФК "Ворскла" не дочекалася остаточного рішення УЄФА щодо матчу групового етапу Ліги Європи проти лондонського "Арсеналу".

      Полтавчани на автобусі відправилися столицю, повідомив журналіст Полтави 365 Станіслав Майзус, в той час, як за інформацією SportArena на стадіоні імені Бутовського вже почали демонтувати рекламні щити спонсорів УЄФА.

      Нагадаємо, УЄФА направила лист до "Ворскли" про те, що матч не може відбутися у Полтаві. Причиною стало введення воєнного стану в Україні. Попри те, що він не поширюється на Полтавську область, в УЄФА вирішили таки перенести гру "Ворскла" – "Арсенал" до Києва.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Ліга Європи Футбол ФК Ворскла Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вуса рятують чоловіче життя
      сьогодні , 21:00 Як вуса рятують чоловіче життя
      Олександр Бевза 305
      Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      631
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      сьогодні , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      749
      Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      сьогодні , 20:00 Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      Іван Яковина 683
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      сьогодні , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 64556
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи
      13 травня 2010 , 14:05 1
      Мессі травмувався, Неймар забив. "Бетіс" - "Барселона" - 1:4. ВІДЕО
       10 листопада 2013 , 23:56
      "Копенгаген" і "Дніпро" зіграють в Україні
       21 липня 2014 , 10:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук