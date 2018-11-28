"Арсенал" летить в Україну, "Ворскла" вирушила до Києва
Делегація лондонського "Арсеналу" взяла курс зі столиці Великобританії в Україну на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти полтавської "Ворскли".
Головний тренер "Арсенала" Унаї Емері взяв на гру проти "Ворскли" багато молодих гравців. На літаку з гравцями та тренерським штабом Арсенала, який вирушив з Лондона до Києва, перебуває 9 футболістів юнацької команди канонірів.
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Крім молодих гравців до Києва вирушили і такі футболісти як: Петр Чех, Аарон Ремзі, Штефан Ліхтштайнер та Маттео Гандузі, повідомляє видання Football.London.
Арсенал" летить в Україні на матч Ліги Європи
У свою чергу, ФК "Ворскла" не дочекалася остаточного рішення УЄФА щодо матчу групового етапу Ліги Європи проти лондонського "Арсеналу".
Полтавчани на автобусі відправилися столицю, повідомив журналіст Полтави 365 Станіслав Майзус, в той час, як за інформацією SportArena на стадіоні імені Бутовського вже почали демонтувати рекламні щити спонсорів УЄФА.
Нагадаємо, УЄФА направила лист до "Ворскли" про те, що матч не може відбутися у Полтаві. Причиною стало введення воєнного стану в Україні. Попри те, що він не поширюється на Полтавську область, в УЄФА вирішили таки перенести гру "Ворскла" – "Арсенал" до Києва.
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