Одним з найголовніших дербі Лондона є матч між "Арсеналом" та "Тоттенхемом". Цього разу вони зіграють 2 грудня в рамках чемпіонату Англії. Букмекери оцінили шанси комаенд на перемогу у цьому протистоянні.

Варто зазначити, що букмекери віддали мінімальну перевагу "Арсеналу". Однак вона доволі незначна. Так, у William Hill перемога "канонірів" оцінена в 2,55, у той час як на те, що у дербі переможе "Тоттенхем" коефіцієнт 2,62. Нічия у матчі оцінена в 3,60.

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Варто зазначити, що це буде матч головних голеадорів – Обамеянг з "Арсеналу" має 8 забитих голів, а Кейн з "Тоттенхему" – 7. Букмекери більше шансів віддають саме останньому – 1,83 на гол Кейна у цьому матчі. На гол Обамеянга – 2,30. Для прикладу, гол "гармаша" Ляказетта має менший коефіцієнт – 2,05.

Натомість у PariMatch так і не віддали одній з команд перевагу. Обидві команди отримали однакові коефіцієнти – 2,65. Нічия ж отримала той же коефіцієнт, що і у попередній букмекерській конторі – 3,60.

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Тоттенхему" пропонує Marathon bet. Їх експерти виставили показник 2,73 на те, що "шпори" зможуть перемогти у лондонському дербі. На те, що переможе "Арсенал", коефіцієнт 2,61. Нічия – 3,66.

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"Фаворит спорт" на перемогу "Арсеналу" приймає з коефіцієнтом 2,58. На їх суперників – 2,70. Нічия у матчі – 3,55.

Нагадаємо, матч "Арсенал" – "Тоттенхем" відбудеться у неділю, 2 грудня. Початок матчу о 16:05. Огляд гри та відео голів – на сайті 24 Каналу.