Чоловіку, який допоміг Дмитруку втекти з України, обрали запобіжку: прокурори незадоволені

25 серпня нардепу Артему Дмитруку оголосили підозру. А вже наступного дня стало відомо, що народний обранець виїхав з України. Сталося це ще 23 серпня.

Правоохоронці повідомили, що встановили усіх осіб, за допомогою яких Артем Дмитрук зумів незаконно перетнути кордон. Виявилося, що помічників у нардепа було троє. Двоє з них виїхали за межі України, а одного вдалося затримати.

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Суперечливе рішення суду

Відомо, що той, хто опинився у руках правосуддя, контролював і інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.

Саме йому 4 вересня Київський районний суд Одеси обирав запобіжний захід. Чоловіка відправили під варту на 2 місяці, однак залишили йому можливість вийти із СІЗО, сплативши заставу у розмірі 5 мільйонів гривень.

Це рішення судді викликало незадоволення у прокурорів. Прокурори вважають, що обраний запобіжний захід є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою збільшити розмір застави до 10 мільйонів гривень.

До слова, у ДБР встановили Дмитрук втікав до кордону з Молдовою на спеціально придбаному для цього автомобілі.