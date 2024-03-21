"Почуваюся гордим": ведучий 24 Каналу Артем Овдієнко склав присягу на вірність Україні

Улюблений ведучий багатьох українців з 24 Каналу Артем Овдієнко пішов добровольцем в Сили оборони України. Він склав присягу на вірність країни.

Про рішення стати на захист країни Овдієнко повідомив у четвер, 21 березня, на своїй сторінці у фейсбуці.

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Артем Овдієнко став на захист країни

Артем Овдієнко добровільно пішов на службу, скориставшися системою рекрутингу. Він зазначив, що за 6 років 24 Канал став для нього рідним домом, однак його треба полишити.

Дякую глядачам, колегам й керівництву! За ці шість років "24 Канал" став рідним домом, полишати який добровільно дуже тяжко, але треба,

– написав Артем Овдієнко.

За кілька годин до цього Артем опублікував жартівливе відео про те, що причини його зникнення з ефіру "не надто мужні". Тоді у коментарях багато хто засмутився та почав вгадувати місце "нової роботи" журналіста. Тож його рішення про службу стало для них неабиякою несподіванкою. Однак є й ті, які здогадалися одразу.

На 24 Канал Овдієнко прийшов у 2018 році. До цього він 13 років працював на 5 каналі. Тепер Артем служитиме у лавах ДПСУ.

Зауважимо, що багато журналістів 24 Каналу вже проміняли мікрофон або клавіатуру на автомат. Серед працівників нашого сайту та каналу багато захисників України: В'ячеслав Журба, Олександр Марчак, Андрій Костюк, Андрій Жолоб, Микита Комар, Василь Денисюк, Анатолій Яворський, Ігор Саджениця та Юрій Олійник.

На жаль, Юрій Олійник загинув у бою біля Попасної на Луганщині наприкінці березня 2022 року. Світла пам'ять Герою.

Також нагадаємо, що 24 Канал має свій фонд – ми проводимо збори не лише для наших колег-воїнів, а й для всіх захисників та захисниць України.

Наразі ми маємо два активні збори – на автобус для 58 ОМПБр та бус Ford Transit для 24 бригади.