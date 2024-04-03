Справа про розкрадання Укрзалізниці: Шило та інші фігуранти отримали підозри

В Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа майже сотнею мільйонів гривень на АТ "Укрзалізниця". Фігурантам справи вже вручили підозри.

Крім того, завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 мільйони гривень на банківських рахунках компанії-постачальника.

Дивіться також Викрито злочинну групу, що заволоділа 95 мільйонами: її очолював ексрадник ОП

Подробиці схеми

За даними НАБУ, організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця". У червні – грудні 2022 року керівник цієї групи Артем Шило, колишній радник Офісу Президента й надалі співробітник СБУ, через підконтрольних службових УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Під час розслідування з'ясувалося, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю.

Крім того, він відхиляв пропозиції інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами, пояснюючи це листом СБУ "Щодо загроз державній безпеці". Натомість зв'язки компанії, яка "виграла" тендер з Росією, було навмисно проігноровано.

Встановлено, що трансформатори закуповувались через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з Росії. Після цього вони перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.

Як наслідок, компанія зазнала збитків на суму 94,7 мільйона, якими заволоділи учасники злочину.

7 фігурантів отримали підозри

2 та 3 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 7 учасникам організованої групи:

Керівнику організованої групи Артему Шилу – раднику ОП та співробітнику СБУ.

двом учасникам організованої групи.

першому заступнику директора Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця".

посереднику, який діяв від імені компанії-постачальника.

співробітнику Служби безпеки України.

Артема Шило та трьох інших осіб вже затримано. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

До речі, Шилу також повідомили про підозру у заволодінні 117 мільйонами гривень при закупівлі кабелів для Укрзалізниці, яке НАБУ і САП викрили у березні цього року.