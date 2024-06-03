Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

У НАЗК 3 червня відбулися кадрові зміни. Свою посаду залишив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

На цій посаді Ситник пробув понад 2 роки. Причини звільнення заступника голови НАЗК на сайті агентства не пояснили.

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Ситник попрощався з НАЗК

У пресслужбі НАЗК повідомили, що 12 травня 2022 року Артем Ситник був призначений заступником голови агентства.

Під час перебування на посаді Ситник відповідав за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України,

– мовиться на сайті.

Водночас в агентстві наголосили, що Ситник сам залишив свою посаду заступника голови НАЗК. Хоча причини звільнення так і не окреслили.

Що відомо про Артема Ситника