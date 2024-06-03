Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

3 червня 2024, 15:47
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Джерело:

НАЗК

У НАЗК 3 червня відбулися кадрові зміни. Свою посаду залишив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

На цій посаді Ситник пробув понад 2 роки. Причини звільнення заступника голови НАЗК на сайті агентства не пояснили.

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Ситник попрощався з НАЗК 

У пресслужбі НАЗК повідомили, що 12 травня 2022 року Артем Ситник був призначений заступником голови агентства.

Під час перебування на посаді Ситник відповідав за такі напрями:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України,
– мовиться на сайті.

Водночас в агентстві наголосили, що Ситник сам залишив свою посаду заступника голови НАЗК. Хоча причини звільнення так і не окреслили.

Що відомо про Артема Ситника

  • Артем Ситник народився у селищі міського типу Компаніївка на Кіровоградщині, там же закінчив школу. Навчався у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого.
  • Свою роботу в органах прокуратури Ситник почав на рідній Кіровоградщині. У 2008 році Артем Ситник очолив слідчий відділ у прокуратурі Київщини. Там він працював до 2011 року, після чого звільнився через "незгоду з політикою режиму Януковича".
  • У 2015 році Артем Ситник за результатами першого в Україні незалежного конкурсу на посаду керівника органу влади був призначений на посаду Голови Національного антикорупційного бюро України. Він із командою фактично створив цей орган.
  • 16 квітня 2022 року закінчився 7-річний термін перебування Артема Ситника на посаді голови НАБУ. Уже 12 травня того ж року голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков призначив Ситника своїм заступником.

Автор: Владислав Кравцов