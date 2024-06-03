Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
Джерело:НАЗК
У НАЗК 3 червня відбулися кадрові зміни. Свою посаду залишив заступник голови НАЗК Артем Ситник.
На цій посаді Ситник пробув понад 2 роки. Причини звільнення заступника голови НАЗК на сайті агентства не пояснили.
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У пресслужбі НАЗК повідомили, що 12 травня 2022 року Артем Ситник був призначений заступником голови агентства.
Під час перебування на посаді Ситник відповідав за такі напрями:
- координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
- фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України,
– мовиться на сайті.
Водночас в агентстві наголосили, що Ситник сам залишив свою посаду заступника голови НАЗК. Хоча причини звільнення так і не окреслили.
Що відомо про Артема Ситника
- Артем Ситник народився у селищі міського типу Компаніївка на Кіровоградщині, там же закінчив школу. Навчався у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого.
- Свою роботу в органах прокуратури Ситник почав на рідній Кіровоградщині. У 2008 році Артем Ситник очолив слідчий відділ у прокуратурі Київщини. Там він працював до 2011 року, після чого звільнився через "незгоду з політикою режиму Януковича".
- У 2015 році Артем Ситник за результатами першого в Україні незалежного конкурсу на посаду керівника органу влади був призначений на посаду Голови Національного антикорупційного бюро України. Він із командою фактично створив цей орган.
- 16 квітня 2022 року закінчився 7-річний термін перебування Артема Ситника на посаді голови НАБУ. Уже 12 травня того ж року голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков призначив Ситника своїм заступником.