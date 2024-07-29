Підглянули у "Дюни": українські інженери знайшли спосіб боротьби з російськими мінами
Джерело:Forbes
Україна і досі залишається найзамінованішою країною у світі. Для боротьби з російським комплексом протипіхотних мін Охота українські інженери винайшли пристрій "Артеміда".
Український винахід імітує кроки людини, змушуючи міни активуватися завчасно. У виданні порівняли цей метод із пристроєм Thumper з роману "Дюна" Френка Герберта, який також використовував вібрації для зваблювання гігантських піщаних хробаків.
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Як українські військові знешкоджують російські міни
Українські інженери винайшли новий пристрій для боротьби з небезпечною російською зброєю – комплексом протипіхотних мін Охота.
Комплекс російських мін Охота / Фото СБУ
Охота складається з п’яти стандартних протипіхотних мін і спеціального сейсмічного датчика, який здатний виявити коливання ґрунту через людські кроки на дистанції до 90 метрів. Коли цілі опиняються в зоні досяжності, найближча до них міна автоматично активується.
Для боротьби з Охотою українські інженери створили пристрій під назвою "Артеміда". Він являє собою металевий циліндр із шипом, який скидають з безпілотника. Після цього Артеміда випускає серію імпульсів, що імітують кроки людини, змушуючи Охоту заздалегідь активувати всі свої міни.
Який вигляд має "Артеміда" / Фото з соцмереж
Журналісти видання провели паралель між "Артемідою" та Thumper з науково-фантастичного роману "Дюна" 1965 року, автором якого є Френк Герберт. У книзі пристрій використовувався для імітації вібрацій людських кроків, щоб привабити гігантських піщаних хробаків.