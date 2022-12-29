У Росії вичерпуються боєприпаси вже навіть на Далекому Сході, – військовий оглядач

Російські окупанти використовують у війні проти України тактику "вогневого валу" – накопичують артилерію на одному з напрямків і ведуть активні обстріли. Однак останнім часом з'явилося багато повідомлень, що в росіян починають вичерпуватися боєприпаси.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, у росіян дійсно починають вичерпуватися боєприпаси, про що вони вже навіть публічно говорять у телеграм-каналах.

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Були дані, що для того, щоб надалі вести таку війну, окупантам потрібно близько 8 мільйонів снарядів у 2023 році. А уся російська промисловість може виготовити близько 1,5 мільйони. Тому дефіцит точно утвориться.

Зараз є інформація про те, що вичерпуються арсенали не те що за Уралом, але й на Далекому Сході. Дефіцит є абсолютно передбачуваним. Бо росіяни не готувалися до затяжного конфлікту. Вони мають наслідки від неготовності,

– зазначив Попович.

Що далі відбуватиметься на фронті

Військовий оглядач нагадав про нещодавнє інтерв'ю голови української розвідки Кирила Буданова, який підкреслив, що росіяни зараз перебувають в певному "тупику" на фронті. Вони фактично зависли.

На думку Поповича, найближчим часом окупанти не змінять тактики на фронті.

Особливих змін від росіян не буде. Артилерійські обстріли, атаки живими хвилями, які ні до чого не призводять і не більше. Ще може бути загальна мобілізація наступного року, що може посилити тиск на всіх напрямках,

– вважає Попович.

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