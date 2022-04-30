Артилерія у Святогірській лаврі, вогонь по водозабору: дайджест російських фейків за 29 квітня

Росія не може прожити без фейків ані дня. Цього разу країна-окупантка бреше, що на території Свято-Успенська Святогірської лаври розмістили артилерію.

Фейк про артилерію у Святогірській лаврі

Російські пропагандисти заявляють, що це зробили якісь міфічні "бойовики націоналістичних батальйонів". Ба більше, цивільне населення начебто утримують як "живий щит".

Зауважте Росіяни пустили вкид про захоплення Заходу України Польщею: його одразу понесли по світових ЗМІ

Поширюючи такі фейки, Росія насправді описує дії своїх військових. Ще у березні російські окупанти вдарили по Святогірській лаврі. Там саме перебували евакуйовані жінки та діти.

Загалом росіяни свідомо обстрілюють українські святині. Зокрема, ворог знищив церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі В'язівка на Житомирщині. Храм збудували ще у 1862 році.

Маячня про "плани" Заходу

Також Росія намагається поширити маніпуляцію про Захід. За словами російських пропагандистів, там нібито добре розуміють, що "України як країни більше не існує". Майбутнє держави Захід начебто бачать лише за принципом окремих окупаційних секторів.

Тим часом доки Росія поширює фейки, її поразка стає все ближчою. Зокрема, у перемозі України впевнені у Держдепі США.

Провокування вогню по водозабору

Міноборони Росії також поширили ганебну дезінформацію, що поблизу водозабору начебто розгорнули артилерійську батарею. За словами пропагандистів, це зробили, аби провокувати вогонь по водозабору. Його нібито вирішили знищити, аби позбавити водопостачання понад 15 тисяч людей.

Важливо – Як "друга армія світу" тікає від ЗСУ: дивіться відео