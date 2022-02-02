Артилерія ЗСУ провела навчання біля окупованого Криму: неймовірне відео

Підрозділи реактивної артилерії Збройних сил України провели навчання біля окупованого Криму. Бійці відпрацювали розгортання на бойових позиціях і те, як наводити на цілі умовного противника.

В польових умовах військові тренували злагодженість розрахунків реактивних систем залпового вогню "Ураган". Ситуація була максимально схожа на бойову.

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У ЗСУ кажуть, що бійці швидко висунулися з району зосередження і здійснили марш.

Подібні тренування відпрацьовують у військовослужбовців певний алгоритм дій . Це стосується й бойової роботи на позиції під час ведення вогню та надання команд на відкриття вогню,

– розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Окрім цього на навчаннях відпрацювали як діятимуть, коли надходить наказ здійснити внутрішній позиційний маневр. Також тренувались, що робитимуть при наказі на відбій та алишення вогневої позиції.

Українські захисники готові захищати країну

Як наголосив Сергій Наєв, військові на високому рівні показали дії прикриття підрозділу з повітря. Для цього використовували засоби протиповітряної оборони під час нанесення вогневого ураженняю Також вони точно відпрацювали прикриття димовою завісою, якщо б довелось залишати вогневі позиції.

Навчання показали готовність українських військовослужбовців вчасно реагувати на будь-яку ситуацію, щоб захистити нашу країну та кожного її мешканця,

– наголосив генерал.

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