КНДР чи власне виробництво: Світан сказав, як Росія поповнює запаси боєприпасів

Росія має проблеми з артилерійськими боєприпасами. Однак окупанти можуть їх виробляти у певних кількостях.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Росія, на жаль, здатна виробляти боєприпаси. За деякими оцінками, вони здатні створювати близько 7 тисяч таких снарядів щоденно.

Дивіться також Росіяни тиснуть в Мар'їнці й у бік Іванівського: як за тиждень змінилась карта фронту

Звісно, певну кількість боєприпасів Росія може ще й отримувати від своїх партнерів. Це – Іран, Північна Корея тощо.

Що буде далі відбуватися на фронті

Як розповів Світан, росіяни будуть використовувати додаткові засоби ураження, окрім артилерії. Очевидно, що окупанти запускатимуть керовані авіаційні бомби, яких у них зараз достатньо. Росія має і літаки, і аеродроми, звідки може без проблем злітати взимку.

Не варто забувати і про дрони. Починаючи з FPV і закінчуючи дальніми безпілотниками. Десь 30% з усіх засобів ураження займуть дрони. 70% – артилерія,

– сказав Світан.

Цілком зрозуміло, як боротися з артилерією. Українські військові успішно працюють в контрбатарейній боротьбі. З безпілотниками теж реально боротися, але тут потрібно багато різних засобів.

Важлива достатня кількість засобів радіоелектронної боротьби та різних комплексів зенітної артилерії. Також варто працювати над можливостями швидше виявляти різні дрони ворога.

Ми й своїми безпілотниками можемо знищувати ворожі штаби управління безпілотниками. Можна знищувати не лише самі безпілотники, але й операторів,

– зазначив Світан.

Ситуація на фронті: коротко