В Арцизькій ОТГ комендантську годину продовжили до 28 лютого
27 лютого 2022 , 07:44Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільне Одеса
На Одещині, в Арцизькій ОТГ продовжили комендантську годину. Вона діятиме до ранку 28 лютого.
Відповідну інформацію повідомив голова ОТГ Сергій Парпуланський. Обмеження в Арцизькій громаді довелося продовжити.
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Комендантська година в Арцизькій ОТГ
В Арцизькій ОТГ продовжили комендантську годину до ранку 28 лютого,
– повідомив Парпуланський.
Нагадаємо, в Арцизі приблизно о 06:50 оголосили про повітряну тривогу. Виникла загроза ракетного удару. Людей попросили йти в укриття.
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