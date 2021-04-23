Співголова "ЄС" Герасимов не задекларував віллу в Іспанії, – "Схеми"

Журналісти дізналися про двоповерховий маєток в Іспанії, яким володіють співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов і його дружина. Втім, у декларації народного обранця про закордонну віллу – жодної згадки.

Маєток розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Артур Герасимов і його дружина Наталія Бухалова володіють віллою ще з 2013 року.

Цікаво Найбільше серед всіх нардепів: скільки готівки задекларував Порошенко

Детальніше про віллу

Загальна площа будинку становить 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.

На першому поверсі розташовані передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса й сходи на другий поверх. На другому – коридор, три спальні, ванна кімната та дві тераси.

Судячи зі схожих будинків поруч, виставлених на продаж, вартість вілли може становити понад 10 мільйонів гривень.

За даними з іспанських реєстрів, Артур Герасимов і його дружина володіють віллою з 2013 року. Та депутат за весь цей час жодного разу не згадав про неї у своїй декларації.

При цьому політик вперше прийшов у Верховну Раду у 2014 році. Саме тоді він і повинен був задекларувати маєток.



Маєток Артура Герасимова в Іспанії / Фото "Схем"

Коротко про Артура Герасимова: