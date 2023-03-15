Майже, як Янукович: Башар Асад прилетів до Путіна і потрапив у конфуз з вінком

Сирійський диктатор Башар Асад приїхав у Москву у роковини повстання у Сирії. Асад і лідер Росії Владімір Путін зустрінуться у Кремлі вперше з 2021 року.

Асад приземлився у московському аеропорту Внуково ввечері 14 березня, пише 24 Канал. Асада зустрів спецпредставник президента Росії по Ближньому Сходу Міхаїл Богданов.

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Асад прибув у Кремль для зустрічі з Путіним

Переговори Владіміра Путіна з очільником сирійської держави мають відбутися у Кремлі 15 березня.

"Буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку російсько-сирійського співробітництва в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, а також перспективи комплексного врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї", – йдеться у заяві Кремля.

Зустріч запланували на 15 березня спеціально, адже в цю дату у 2011 році почалося повстання у Сирії. До цього Путін та Асад зустрічалися у вересні 2021 року у Москві.

Цей візит сирійського президента перший з початку повномасштабної війни в Україні, і після великих землетрусів на території Сирії.

Під час покладання квітів до могили невідомого солдата з Асадом стався конфуз майже, як з колишнім українським президентом-втікачем Віктором Януковичем. Сирійський диктатор не зрозумів, що робити з вінком і навіщось спробував його вихопити у почесної варти.

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Росія – це основний союзник режиму Асада, надаючи йому різноманітну підтримку, зокрема для протистояння опонентам з ООН.

Кремль допоміг Асаду повернути значну частину території, яка була під контролем опозиції. Для цього були застосовані повітряні бомбардування сил противника та звичайних районів, не підконтрольних режиму Асада.

За 12 років конфлікту на території Сирії загинуло близько 500 тисяч осіб.

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