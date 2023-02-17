Мережа "Ашан" допомагала російській армії: з’явилася реакція офіційного Києва
Джерело:Дмитро Кулеба
З'ясувалося, що під час повномасштабної війни російський "Ашан" постачав товари для російських військових на територіях окупованих областей України й допомагав з мобілізацією. Українське Міністерство закордонних справ вже відреагувало на новину.
Дмитро Кулеба наголосив, що "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії.
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Реакція МЗС на новину щодо ""Ашану
Він нагадав, що закликав бойкотувати "Ашан" ще минулого року, коли мережа не вийшла з ринку Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте ситуація склалася ще серйозніше, оскільки виявилось, що російський офіс супермаркету напряму фінансує армію агресорів.
Міністр закордонних справ повідомив, що обговорить це зі своїм французьким колегою.
Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не вийшов з Росії та не припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність виявляється набагато гіршою: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з французьким колегою,
– сказав Кулеба.
Що відомо про скандал навколо "Ашану"
- Після початку повномасштабного вторгнення французький "Ашан" залишився на російському ринку, заявивши, що "кинути своїх співробітників, їхні сім'ї, а також своїх клієнтів – це не наш вибір".
- Нещодавно спільне розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat встановило, що російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення Росії постачав товари для російських військових на територіях окупованих областей України.
- Так звана "гуманітарна допомога" складалася як із товарів зі складів "Ашану", так і з товарів, зібраних волонтерами на території мережі магазинів у різних регіонах країни.
- У деяких регіонах поставки організовували за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Крім постачання товарів, "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників.
- Український офіс "Ашан" заявив, що шокований такою інформацією та вимагає пояснень від французького офісу. Наразі "Ашан Україна" направив офіційне звернення до мережі та очікує на офіційну комунікацію.