Військовий аналітик пояснив, чому Україні не варто симетрично боротися з Росією

Росія переважає Україну за кількістю ресурсів та особового складу. Аби досягти переваги у війні, нашій державі потрібно шукати асиметричні шляхи боротьби. Необхідно бити по слабких місцях, як-от нафтопереробні заводи.

Якби два роки тому озвучили такий підхід, росіяни підготувалися б й ефективність звелася до нуля. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик з Ізраїлю Ігаль Левін, зауваживши, що такі речі не для розголосу. Хоча очевидно, що асиметричний підхід – це не воювати лінійно чи "в лоб".

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Чому Україні не варто симетрично боротися з Росією

За словами військового аналітика, не потрібно копіювати те, що робить противник. Якщо дублювати, це шлях до краху. Оскільки присутній тотальний дисбаланс в силах між Україною та Росією.

Звісно, деякі успішні дії можна переймати. Приміром, коли ворог застосував ефективний вид зброї. Як-от Росія підгледіла використання Україною FPV-дронів і моментально почала застосовувати їх на полі бою.

Не потрібно "сліпо" до цього ставитися – все, що роблять вони, так само робити. Якщо Росія вирішить мобілізувати 300 тисяч осіб, чи є в України така змога? Припустимо, є. А чи є на це кошти? Оскільки армія також залежить від ресурсних можливостей. Тому асиметрія – це старатися не діяти паритетно,

– підкреслив Ігаль Левін.

Необхідно завдавати ударів по слабких місцях. До прикладу, розгромити російські сили, розташовані у Придністров'ї, й добровільно-примусово віддати територію Молдові. Українським дипломатам необхідно пояснити Кишиневу, що молдаванам потрібне окуповане росіянами Придністров'я.

Чи є загроза для Молдови з боку Росії

Секретар РНБО Олександр Литвиненко назвав Молдову та країни Балтії ласими шматочками для Владіміра Путіна. Він вважає, що Росія буде "качати тему" порушення прав російськомовних у цих державах.

Молдова відчуває загрозу з боку Росії. Тому 7 березня Кишинів та Париж підписали договір, який передбачає співпрацю держав у сфері безпеки. Крім того, Еммануель Макрон та Майя Санду звернулися до Росії із закликом "вивести свої сили, які незаконно розміщені на території Молдови".

На думку речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, нині Росії бракує ресурсів для того, щоб відкрити другий фронт, зокрема з території невизнаного Придністров'я. Якби ворог справді міг вдатися до таких дій, то зробив би це ще у лютому 2022 року.