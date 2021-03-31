"Тут армагеддон": в "Асканії-Новій" зафіксували масову загибель рідкісних птахів – фото 18+

На території заповідника "Асканія-Нова" знайшли понад 130 загиблих птахів. Всі тварини належать до Червоної книги України. Поліція уже взялася за розслідування.
Джерело:Укрінформ
Що відбувається на території заповідника
Про нові смерті птахів розповів Віктор Гавриленко, директор біосферного заповідника "Асканія-Нова". Він перебуває за 25 кілометрів від заповідника.
До слова Масова загибель журавлів в "Асканії-Новій": зерно було отруєне
Я зараз у Каховському районі на околицях Слиненка, Зеленопідська громада, перед нами журавель, він повільно йде від нас, помираючи, а ще маса трупів…Тут армагеддон,
– розповів Гавриленко.
У "Асканії-Новій" масово гинуть птахи / Фото Укрінформ (18+)
Директор каже, що фермери продовжують розкидати отруту на полях, попри запроваджені обмежувальні заходи. Гавриленко дивується, що такі поля не знаходять контролюючі органи.
У "Асканії-Новій" масово гинуть птахи / Фото Укрінформ (18+)
Віктор Гавриленко каже, що позавчора у Каховському районі нарахували 106 мертвих журавлів, 27 огарів та мертвих зайців. На місце викликали поліцію, Держпродспоживслужбу та екоінспекцію.
Що кажуть в поліції
У поліції Херсонської області зазначили, що відкрили кримінальне провадження через гибель червонокнижних птахів в "Асканії-Новій".
У заповіднику виявили 61 сірий журавель, який загинув. Поліцейські готують декілька екземплярів птахів для відправлення на дослідження,
– повідомив поліцейський Сергій Ященко.
Поліція відкрила кримінальне провадження через загибель птахів / Фото Нацполіції (18+)
Наразі в дослідному інституті Харкова проводять експертизи мертвих птахів, щоб встановити причини загибелі.Важливо! У поліції кажуть, що отримали 13 звернень від керівництва заповідника про виявлення мертвих птахів. Зараз правоохоронці розслідують 6 проваджень, які об'єднали в одне – забруднення або псування земель.