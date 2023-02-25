Підірвав міст разом з собою: на Аскольдовій могилі встановили пам'ятну дошку Віталію Скакуну

Матрос Віталій Скакун здійснив надзвичайний подвиг і став одним із перших, хто загинув, боронячи українську землю, у перші години повномасштабної війни. Аби вшанувати Героя, у Києві встановили пам'ятну дошку.

Через рік після початку повномасштабного вторгнення на Аскольдовій могилі у Києві встановили та освятили пам'ятну дошку Герою України матросу Віталію Скакуну.

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Що відомо про вчинок Віталія

У Генштабі розповідають, що він, ціною власного життя, 24 лютого підірвав міст, чим значно уповільнив просування ворога та дозволив побратимам організувати оборону.

Мати Героя, Орися Качмарик, яка була присутня за заході, розповідає, що не знала про героїчний вчинок сина.

25-го зранку мені наснився сон, що мій Віталік у білій футболці, у такому сяйві і радісно щось розказує, а я його сварю "Сину де ти є, я тебе уже два дні шукаю". А потім зранку пішла на роботу. Телефонує донька і каже, що нашого Віталіка нема – загинув. Ми його побачили по телебаченню,

– розповідає мати Героя.

У заході взяли участь також і побратими Віталія та військові капелани. Отець Ростислав Височан сказав, що колись казки про героїв здавались якимись далекими та несправжніми.

"Але насправді ми бачимо героїв перед собою. І Віталій один із них", – заявив капелан.

У Києві встановили пам'ятну дошку Віталію Скакуну / Фото Генштаб ЗСУ

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