В Асоціації морський портів підтвердили, що Росія скасувала перекриття Азовського моря

Асоціація морський портів також підтвердила скасування Росією блокування Азовського моря. Маршрути до українських портів тепер відкриті.

Попри скасування перекриття морів, дії Росії створюють певні труднощі для руху суден у Чорному морі. Щодо цього в Асоціації морських портів обіцяють надати додаткові роз'яснення.

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Деякі райони морів досі заблоковані

В Асоціації морських портів зазначили, що деякі райони Азовського та Чорного морів залишаються заблокованими на час проведення так званих російських навчань. Як стверджує сторона країни-агресорки, ці навчання триватимуть до 13 лютого.

Окремо визначені координатами райони Чорного та Азовського морів перекриваються для проведення "заходів з бойової підготовки – стрільби ракетні та артилерійські, плавання небезпечно". Зазначені райони перекривають так звані рекомендовані шляхи руху суден до морських портів України,

– йдеться в заяві.

Дії Росії блокують рекомендовані шляхи для судноплавства. У Чорному морі кораблям потрібно відхилятися від цих маршрутів, в обхід зон проведення Росією так званих навчань.

Блокування Азовського та Чорного морів: головне

Країна-агресорка 9 лютого повідомила про закриття районів Чорного та Азовського морів на час своїх навчань.

У посольстві США в Україні заявили, що Росія веде економічну війну проти України. Під виглядом військових навчань країна-окупантка обмежує морський суверенітет України.

Уже 11 лютого Росія повідомила, що не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. Це відбулося під час зустрічі радників "нормандської четвірки".

Однак секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна має доступ до всіх своїх морських портів.

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