Астаф’єва "засвітила" декольте у спокусливому фото (18+)
Епатажна українська співачка та телеведуча Дар'я Астаф’єва потішила своїх прихильників черговим відвертим фото.
Знімок зірка опублікувала в Instagram.
Для знімку зірка одягла відверте вбрання, яке ледь прикриває пишний бюст Астаф’євої. Доповнили образ співачки блискітки, якими щедро всипали тіло співачки.
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Джерело: 24 Канал
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