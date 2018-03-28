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Астаф’єва "засвітила" декольте у спокусливому фото (18+)

278 Читать новость на русском
Дарія Астаф’єва
Дарія Астаф’єва / Фото з соцмереж

Епатажна українська співачка та телеведуча Дар'я Астаф’єва потішила своїх прихильників черговим відвертим фото.

Знімок зірка опублікувала в Instagram.

Для знімку зірка одягла відверте вбрання, яке ледь прикриває пишний бюст Астаф’євої. Доповнили образ співачки блискітки, якими щедро всипали тіло співачки.

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#MUA by @mariya_akatova Special project with @piskunovart & @petra_rubar

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Теги: Дар'я Астаф'єва LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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