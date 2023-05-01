Дитячий ексомбудсмен Росії закликав вбити посла Польщі: у Варшаві відповіли

Російські пропагандисти абсолютно не цураються кидатися цинічними та обурливими заявами в бік країн Заходу. Цього разу дитячий ексомбудсмен Росії Павєл Астахов закликав "вбити посла Польщі" через закриття школи при посольстві Росії.

За словами пропагандиста, це вбивство нібито буде "в межах міжнародного права". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Астахов закликав вбити посла Польщі в Росії

Нещодавно Павєл Астахов поскаржився російському пропагандисту Владіміру Соловйову на "грубі порушення Віденської конвенції про консульські зносини". Це була його реакція на вилучення мерією Варшави приміщення школи, яке до цього належало посольству Росії у Польщі, на користь держави.

Крім цього, ексомбудсмен згадав, як у 2022 році посла Росії в Польщі Сєргєя Андрєєва облили червоною фарбою, коли він прийшов покласти вінок на цвинтар радянських воїнів. Астахов наголосив, що він чекав, коли 9 травня у Москва-ріці знайдуть посла Польщі в Росії.

Астахов хотів, щоб посла Польщі в Росії знайшли у Москві-ріці: дивіться відео

На його думку, це були б дії на так звані "недружні прояви Польщі", ба більше, це було б нібито "в межах міжнародного права"

У Польщі засудили заяви Астахова

Згодом міністерство закордонних справ Польщі засудило коментарі дитячого ексомбудсмена Росії про "вбивство польського посла у Росії". До того ж у відомстві закликали країну-агресорку забезпечити безпеку всіх дипломатів відповідно до Віденської конвенції.

У Варшаві в росіян забрали приміщення школи: що відомо

29 квітня завершилася суперечка довкола багатоповерхової будівлі у Варшаві, яку використовували як школу для дітей російських дипломатів. Ця баталія тривала близько року.

Цю будівлю поблизу російського посольства таки повернули під контроль мерії столиці. Самим же росіянам дали 7 годин, щоб покинути школу.

Під час виселення росіян вдалося зафіксувати деякі речі, з якими вони покидали школу. Серед коробок та пакетів добре вдалося розгледіти, наприклад, баян та пральну машину, все у класичному дусі російських окупантів.

Віденська конвенція про дипломатичні відносини — один з основних нормативно-правових актів в області дипломатичного права. Вона була прийнята у 1961 році й набрала чинність у 1964 році. Конвенція регламентує всі основні питання дипломатичного права: регламентуються види й функції дипломатичних місій, процедура призначення голови дипломатичного представництва, класи голів таких представництв, розкривається поняття дипломатичного імунітету.