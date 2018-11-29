Астана – Динамо: стартові склади команд на матч Ліги Європи
Київське "Динамо" та "Астана" оголосили склади команд на матч Ліги Європи. Гра між командами розпочнеться о 17:50 у четвер, 29 листопада.
Читайте також: Боротьба за перше місце: анонс матчу Ліги Європи "Астана" – "Динамо"
Варто зазначити, що єдиною несподіванкою у стартовому складі "Динамо" став вихід півзахисника Че Че. Він складе пару Шепелєву. Гармаш та Сидорчук цю гру розпочнуть на лаві запасних.
Астана: Еріч, Рукавіна, Анічіч, Постніков, Зайнутдінов, Кляйнхаслер, Маєвський, Томасов, Алмейда, Муртазаєв, Кабананга
Запасні: Мокін, Мужиков, Бейсебеков, Логвиненко, Янга, Шомко, Щоткін
Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Че Че, Шепелєв, Циганков, Шапаренко, Сідклей, Вербіч
Запасні: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андрієвський, Гармаш, Русин, Дуелунд