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      Астана – Динамо: стартові склади команд на матч Ліги Європи

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      Гравці "Динамо" перед матчем з "Астаною"
      Гравці "Динамо" перед матчем з "Астаною" / ФК "Динамо"

      Київське "Динамо" та "Астана" оголосили склади команд на матч Ліги Європи. Гра між командами розпочнеться о 17:50 у четвер, 29 листопада.

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      Варто зазначити, що єдиною несподіванкою у стартовому складі "Динамо" став вихід півзахисника Че Че. Він складе пару Шепелєву. Гармаш та Сидорчук цю гру розпочнуть на лаві запасних.

      Астана: Еріч, Рукавіна, Анічіч, Постніков, Зайнутдінов, Кляйнхаслер, Маєвський, Томасов, Алмейда, Муртазаєв, Кабананга
      Запасні: Мокін, Мужиков, Бейсебеков, Логвиненко, Янга, Шомко, Щоткін

      Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Че Че, Шепелєв, Циганков, Шапаренко, Сідклей, Вербіч
      Запасні: Бущан, Сидорчук, Морозюк, Андрієвський, Гармаш, Русин, Дуелунд

       

      Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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