Астана – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 29 листопада, київське "Динамо" на виїзді зіграє матч Ліги Європи. Протистоятиме киянам "Астана" у Казахстані. Матч буде доступний до перегляду в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Астана" – "Динамо" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 17:45, сам матч розпочнеться о 17:50. Окрім того, на каналі перед грою вийде програма "Шлях до Баку", де запрошені гості та аналітики дадуть свій прогноз на матч киян. Також передбачено прямі включення зі самого стадіону.

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Дивитися онлайн матч "Астана" – "Динамо" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Онлайн-трансляцію матчу "Астана" – "Динамо" проведе сайт 24 Каналу.

Нагадаємо, матч "Астана" – "Динамо" відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок зустрічі о 17:50.