15:55
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Астана – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

      354 Читать новость на русском
      Астана – Динамо дивитися онлайн матч Ліги Європи
      Астана – Динамо дивитися онлайн матч Ліги Європи

      У четвер, 29 листопада, київське "Динамо" на виїзді зіграє матч Ліги Європи. Протистоятиме киянам "Астана" у Казахстані. Матч буде доступний до перегляду в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

      Матч "Астана" – "Динамо" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 17:45, сам матч розпочнеться о 17:50. Окрім того, на каналі перед грою вийде програма "Шлях до Баку", де запрошені гості та аналітики дадуть свій прогноз на матч киян. Також передбачено прямі включення зі самого стадіону.

      Читайте також: Боротьба за перше місце: анонс матчу Ліги Європи "Астана" – "Динамо"

      Дивитися онлайн матч "Астана" – "Динамо" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Онлайн-трансляцію матчу "Астана" – "Динамо" проведе сайт 24 Каналу.

      Нагадаємо, матч "Астана" – "Динамо" відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок зустрічі о 17:50.

       

      Теги: Спорт Динамо Футбол Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 626
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      28 листопада , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 67259
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1357
      Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      сьогодні , 14:42 Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      Наталя Боднар 3321
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 928
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Теніс: Лейтон Х'юїт із перемоги розпочав домашній виставковий турнір
       9 січня 2013 , 12:45
      Тепер ФІФА взялася за "Дніпро"
       11 жовтня 2013 , 19:27
      Попов: Крим - це територія України
       3 червня 2014 , 21:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук