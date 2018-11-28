У четвер, 29 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Астани" на виїзді у Казахстані. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі.

Варто зазначити, що господарі поля мають більше шансів на перемогу у цій зустрічі. Усі букмекери віддали перевагу саме "Астані" у протистоянні з "Динамо". Але варто відзначити, що ця перевага не є тотальною. Так, у William Hill коефіцієнт на перемогу "Астани" склав 2,75, у той час як перемогу "Динамо" оцінили показником 3,60. Найбільш ймовірним експерти цієї контори вважають нічию у цьому матчі – коефіцієнт на таке закінчення гри 2,35.

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Схожі цифри дає і PariMatch. У них теж вважають, що найбільш ймовірним результатом матчу є нічия – коефіцієнт 2,44. Щодо шансів "Динамо", то вони оцінені тим же коефіцієнтом 3,60. Шанси "Астани" значно вищі – коефіцієнт 2,85.

Найменший коефіцієнт на перемогу "Динамо" у цьому матчі виставили у "Фаворит спорт" – 3,50. У них же і найбільший коефіцієнт на те, що переможе "Астана" – 2,95. Щодо нічиї, то вона оцінена в 2,41.

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Динамо" виставили у Marathon bet. Вони оцінили шанси киян коефіцієнтом 3,75. Перемога "Астани" ж отримала коефіцієнт 2,80. Нічия – 2,50.

Нагадаємо, матч "Астана" – "Динамо" відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок зустрічі о 17:50 за київським часом. Сайт 24 Каналу проведе онлайн матчу. Відео голів та огляд гри – теж на сайті 24 Каналу.