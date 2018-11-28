19:05
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чи зуміє "Динамо" перемогти "Астану": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

      215 Читать новость на русском
      Астана – Динамо прогноз букмекерів
      Астана – Динамо прогноз букмекерів

      У четвер, 29 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Астани" на виїзді у Казахстані. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі.

      Варто зазначити, що господарі поля мають більше шансів на перемогу у цій зустрічі. Усі букмекери віддали перевагу саме "Астані" у протистоянні з "Динамо". Але варто відзначити, що ця перевага не є тотальною. Так, у William Hill коефіцієнт на перемогу "Астани" склав 2,75, у той час як перемогу "Динамо" оцінили показником 3,60. Найбільш ймовірним експерти цієї контори вважають нічию у цьому матчі – коефіцієнт на таке закінчення гри 2,35.

      Читайте також: Чи відбудеться матч "Шахтар" – "Ліон" у Харкові? Що відомо на цей момент

      Схожі цифри дає і PariMatch. У них теж вважають, що найбільш ймовірним результатом матчу є нічия – коефіцієнт 2,44. Щодо шансів "Динамо", то вони оцінені тим же коефіцієнтом 3,60. Шанси "Астани" значно вищі – коефіцієнт 2,85.

      Найменший коефіцієнт на перемогу "Динамо" у цьому матчі виставили у "Фаворит спорт" – 3,50. У них же і найбільший коефіцієнт на те, що переможе "Астана" – 2,95. Щодо нічиї, то вона оцінена в 2,41.

      Найвищий коефіцієнт на перемогу "Динамо" виставили у Marathon bet. Вони оцінили шанси киян коефіцієнтом 3,75. Перемога "Астани" ж отримала коефіцієнт 2,80. Нічия – 2,50.

      Нагадаємо, матч "Астана" – "Динамо" відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок зустрічі о 17:50 за київським часом. Сайт 24 Каналу проведе онлайн матчу. Відео голів та огляд гри – теж на сайті 24 Каналу.

      Теги: Футбол Ліга Європи Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      сьогодні , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 61762
      Фільм "Король Данило": історичний єралаш чи перший український блокбастер?
      сьогодні , 18:01 Фільм "Король Данило": історичний єралаш чи перший український блокбастер?
      Катерина Петренко 593
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      сьогодні , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      529
      Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      сьогодні , 16:45 Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      Блог Медіа 1619
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сьогодні , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 2740
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Теніс: Лейтон Х'юїт із перемоги розпочав домашній виставковий турнір
       9 січня 2013 , 12:45
      Тримали оборону, як спартанці під Фермопілами. Японія - Греція - 0:0. ФОТО
       20 червня 2014 , 03:16
      Донецька команда скасувала футбольний матч із росіянами
       20 січня 2015 , 23:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук