"Воюють з НАТО": як Путін продемонстрував "акторські дані" у промові щодо ATACMS

Новина про надання Україні далекобійних ракет ATACMS дуже розлютила російського диктатора Владіміра Путіна. Він виголосив чергову маразматичну промову. Слова Путіна доводять, що він нервує, хоча намагався здаватися самовпевненим.

Ракети ATACMS можуть змінити ситуацію на фронті, а Путін дуже болісно сприймає будь-яке просування ЗСУ. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін.

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Нервозність Путіна

Як вважає Марк Фейгін, Путін мав інформацію, що рішення про надання Україні ATACMS буде прийняте, тому ця новина не була для нього неочікуваною. Звичайно, Росія намагалась завадити цьому, зокрема, погрозами, однак безуспішно.

Росія не може досягнути цілей, які вона ставила для себе. А сучасне західне озброєння, яке отримує Україна, змінює баланс сил на фронті. Путін розуміє, що ATACMS можуть змінити хід війни.

Для Путіна це болюче. Йому ж доповідають, що відбувається. Виправдовують себе: "Що ми можемо зробити? Ми ж з НАТО воюємо". Звідси усі ці маразматичні пропозиції "сісти та поїсти млинці",

– зазначив він.

Опозиціонер переконаний, що Путін дуже нервує. Він виголошує чергові маразматичні промови, щоб довести Заходу свою нібито самовпевненість, але це має безглуздий вигляд.

У ніч на 17 жовтня ЗСУ успішно вдарили по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS.

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