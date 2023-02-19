Зброя нападу: політик зі США сказав, чому Україні поки не надають ATACMS

США поки не постачатимуть Україні далекобійні ракети ATACMS, про які вже тривалий час просить Київ. Однак не варто надавати цій зброї надто важливе значення.

Таку думку 24 Каналу висловив американський журналіст та політик Юрій Рашкін. За інформацією видання Politico, Вашингтон досі не оголосив про постачання ATACMS в Україну через те, що американській армії самій їх не вистачає.

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США не хочуть війни на території Росії

Рашкін вважає, що насправді причина зволікань з наданням Києву цих далекобійних ракет, які мають дальність ураження до 300 кілометрів, криється в іншому.

У США говорять про те, що ATACMS є зброєю нападу, а не захисту. Адміністрація президента Джо Байдена не хоче, аби ця війна відбувалася на території Росії. Тому поки США не надають Україні таку потужну зброю,

– сказав політик.

Натомість США передають Україні ракети GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 150 кілометрів.

"Ці ракети мають знищити логістику росіян, що потім допоможе знищити саму російську армію. Все йде за планом", – наголосив Рашкін.

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План атаки та перемоги

Американський політик зазначив, що іноді виникають питання, мовляв, чому США не використовують потужну зброю, аби зупинити російського диктатора Владіміра Путіна. Рашкін зазначив, що не варто шукати тут ніякої конспірології.

Є план атаки та перемоги. Є певні плани, щодо яких не будуть випускати пресрелізи для Путіна. Так само Вашингтон не буде повідомляти Путіну, де перебуватиме Байден. Адже триває війна,

– сказав журналіст.

Він додав, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний найкраще знають, що насправді відбувається у питаннях військової допомоги Україні. Адже вони перебувають у кімнатах, де ухвалюються рішення.

Коли ж інші американські генерали на пенсії кажуть, що Україні терміново потрібна та чи інша зброя, це лише їхня особиста думка.

"Я б не приписував великої важливості тому, є ATACMS чи немає. Хоча, звісно, якщо вони з'являться, тоді це можна буде трактувати як те, що Україна переходить у наступ", – зауважив Рашкін.

Рішення Байдена щодо літаків

За словами американського політика, президент США може готувати нові заяви щодо допомоги Україні, які не стосуються ракет.

"Ймовірно, найближчим часом Байден щось скаже про надання літаків. Можливо, це будуть американські або ж радянські літаки, які Києву нададуть країни-союзники. А потім США поповнять запаси союзників американськими винищувачами", – припустив Рашкін.

Він додав, що питання літаків – це доволі "реальна тема".

"Ленд-ліз нічого не прискорює і не вирішує"

Американський політик зауважив, що також іноді виникає питання, чому досі не запрацював ленд-ліз для України. Схожу програму запустили під час Другої світової війни. Рашкін додав, що США надавали Великій Британії та СРСР військову техніку, за яку потім ці країни мусили платити.

"Це рішення мало сенс у політичній сфері 80 років тому. Однак говорити про те, що зараз це найдієвіший інструмент, який нам потрібен, не можна", – сказав політик.

Він додав, що з того часу багато що змінилося. Зокрема, у США з'явилися програми, які дозволяють президенту виділяти більше зброї.

Всім, хто жаліється на ленд-ліз, який не запрацював, варто заспокоїтися. Ленд-ліз – це кредитна картка, за якою не тільки потрібно платити. Якщо ми вирішимо її використати, знову потрібен буде дозвіл Конгресу. Ленд-ліз нічого не прискорює і не вирішує,

– зазначив Рашкін.

Політик наголосив, що зараз у США всі хочуть допомогти Україні, навіть більшість республіканців. Тому не потрібно прив'язуватися до ленд-лізу. Адже США надають Києву величезну кількість зброї за іншими програмами.

США підтримують Україну: коротко

Видання The Washington Post повідомляє про те, що США очікують переломний момент війни й готують Україні рекордну допомогу.

За даними видання, чиновники з адміністрації Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли очікується, що Росія розпочне наступ, а Україна розпочне контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама має визначити, як виглядатиме мир після війни з Росією. Блінкен наголосив, що Росія повинна понести покарання за свою агресію проти України.