До яких російських міст дістануть ракети ATACMS

У Білому домі тривають дискусії щодо того, аби зняти обмеження на застосування Україною балістичних ракет ATACMS. Зараз Сили оборони застосовують їх для ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях.

На озброєнні американської армії є 4 модифікації ракет ATACMS, дальність ураження яких варіюється від 140 до 300 кілометрів. До яких російських регіонів можуть дістати ці ракети – розбирався 24 Канал.

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Куди можуть дістати ракети ATACMS

Для ударів углиб території Росії найкращим варіантом можуть бути дві модифікації американських ракет:

ATACMS Block IA , яка містить 300 касетних суббоєприпасів та має дальність до 290 кілометрів;

, яка містить 300 касетних суббоєприпасів та має дальність до 290 кілометрів; ATACMS Block IVA з унітарною бойовою частиною з дальністю до 300 кілометрів.

Саме на їхньому прикладі ми розглянемо, які російські території опиняться в зоні ураження, коли США знімуть обмеження на застосування цієї зброї.

Повністю в зоні ураження ракетами ATACMS опиняться 4 російські області включно з обласними центрами, а саме:

Бєлгородська область;

Курська область;

Брянська область;

Орловська область.

Частково в зоні ураження опиняться і низка інших областей з урахуванням лінії фронту станом на вересень 2024 року. Мова йде про:

Смоленську область та місто Смоленськ;

Калузьку область;

Тульську область;

Липецьку область;

Воронєзьку область та місто Воронєж;

Ростовську область та місто Ростов-на-Дону;

Краснодарський край з містами Єйськ та Приморсько-Охтарськ.



Куди можуть дістати ракети ATACMS / Фото зі сторінки Пола Массаро в соцмережі Х

Варто зауважити, що ATACMS – це балістичні ракети, запуск яких здійснюється з реактивних систем залпового вогню HIMARS. Перехоплення балістичних ракет є складним для систем ППО, тому для росіян це може стати проблемою. Однак лише після того, коли союзники таки знімуть обмеження на удари по російській території – тоді Сили оборони матимуть можливість знищувати російські аеродроми, скупчення техніки та живої сили, склади боєкомплекту та інші військові цілі.