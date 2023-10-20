Усі буде надіслано за адресою, – у ЗСУ розповіли про роль ATACMS у війні

Передача Україні далекобійних ракет ATACMS передусім посилить контрнаступ Сил оборони. Україні потрібні ці ракети, щоб знищувати потужності російських військових у глибокому тилу.

Знищення російського тилу дозволяє українським військовим проводити більш активні дії та просуватися вперед. Про це під час брифінгу заявила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Могли уразити вертольоти росіян у Бердянську: що відомо про ракети ATACMS, які отримала Україна

Гуменюк пояснила, чому ATACMS використали для ударів по Луганську та Бердянську

"Це (ракети ATACMS – 24 Канал) посилить наш контрнаступ. Контрнаступ – це знищення потужностей ворога в його глибоких тилах. Це основний елемент, який дійсно забезпечує можливість потім робити більш активні кроки вздовж лінії фронту і просуватися вперед", – пояснила Гуменюк.

За її словами, через те, що росіяни останнім часом активізували свою авіацію, то було зрозуміло, що українським силам потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують ці потужності противника.

"Так і сталося і результат очевидний", – сказала Гуменюк, натякаючи на удари ракетами ATACMS по аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську.

Всі ракети будуть доставлені за адресою

Коментуючи домовленості між США та Україною про кількість ATACMS, які отримали наші військові, Гуменюк заявила, що дипломатія – це не прерогатива військових.

До теми Ракет ATACMS буде більше: Кулеба розкрив секретні домовленості між Зеленським та Байденом

Вона зазначила, що військові не можуть знати в повному обсязі, як домовляються про передачу ракет.

Водночас спікерка сказала, що українські військові радіють кожній такій ракеті, тому що це можливість знищити ворога "і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно".

Скільки б їх не було – всі вони будуть спрямовані за адресою,

– заявила Гуменюк.

Чи відбулися зміни на Півдні після передачі ATACMS

В ефірі телемарафону Наталія Гуменюк сказала, що в зоні відповідальності Сил оборони Півдня критичних змін після передачі ATACMS не відбулося, оскільки вплив цих ракет позначився на базуванні армійської авіації росіян, тобто гелікоптерних підрозділах.

Спікерка зазначила, що Росія, хоч і не зменшила кількість обстрілів, яка тримається на позначці до 100, однак відчутно знизилася інтенсивність. Тобто, росіяни використовують 470 – 500 боєприпасів, що фактично удвічі менше при подібній кількості обстрілів раніше, розповіла Гуменюк.

Однак вона наголосила, що в росіян ще великий потенціал застосування тактичної авіації й вони тиснуть на цивільних на Півдні саме в такий спосіб.

Де Росія застосовує армійську авіацію

Російські військові, за словами Гуменюк, використовують армійську авіацію, виходячи з оцінки бойових дій. За її словами, як правило прифронтові території зазнають ударів гелікоптерами.

Як приклад вона навела ворожі обстріли на Таврійському напрямку та в зоні відповідальності Сил оборони Півдня. Росіяни частіше застосовують армійську авіацію саме на Таврійському напряму, оскільки там діє сухопутний компонент противника.

У зоні відповідальності Сил оборони Півдня росіяни більше застосовують тактичну авіацію. Натомість гелікоптери, як каже Гуменюк, Росія використовує вкрай рідко на цьому напрямку.

Куди Росія перемістить авіацію після ударів ATACMS

У розвідці Британії, оцінюючи удари ракетами ATACMS по Луганську і Бердянську, заявили, що Росія, ймовірно, буде вимушена перенести свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги.

Наталія Гуменюк, коментуючи оцінку розвідки Британії, сказала, що росіяни в бойових умовах можуть екстрено розгорнути пункти базування.

За її словами, окупанти намагаються розосередити накопичення техніки, враховуючи те, як Україна використовує артилерію. Відтак, росіяни будуть намагатися розосередити свої летовища.

Водночас вона сказала, що противник продовжує використовувати стаціонарні аеродроми на окупованій території Україні. Спікерка сказала, що Силам оборони України відомі ці позиції, тому там "буде квітнути "бавовна".