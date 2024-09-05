Україна не зможе вразити 90% літаків Росії за допомогою ATACMS, – Кірбі

Україна наполягає на тому, що їй потрібні далекобійні ракети ATACMS. Натомість у США вважають, що вони не допоможуть у боротьбі із російською авіацією.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу сказав, що думки про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе уражати авіацію Росії є хибними. За його словами, 90% літаків для бомбардувань базуються поза межами 300-кілометрової зони від кордонів України.

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90% цілей поза межами досяжності

Кірбі переконаний, що завдяки далекобійним ATACMS Україна не зможе уразити військову авіацію Росії. Це пов'язано з тим, що 90% таких літаків Росія тримає поза межами 300-кілометрової зони від кордонів України.

Думка, що якщо ми дамо Україні далекобійні ATACMs, то вони зможуть вразити авіабази й більшість літаків, які обстрілюють Україну є неправильною,

– пояснив Кірбі.

Крім самих ракет, Україна також просить дозволу бити ними по території вглиб Росії.