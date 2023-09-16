Поле бою мало б інший вигляд: яку роль можуть зіграти ATACMS і Taurus на фронті

Україна чекає, що США та Німеччина ухвалять рішення щодо передачі для ЗСУ далекобійних ракет ATACMS і Taurus. Вони зможуть підсилити боєздатність українських захисників.

Якби партнери передавали таку військову допомогу раніше, то поле бою зараз мало б інший вигляд. Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат та секретар комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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"Це було важливо від початку війни. Якби нам наші партнери видавали не по черзі наростання зброю, а відразу без різних політичних затримок, то поле бою мало б зараз інакший вигляд. Ми втратили багато часу, зокрема, коли була Харківська, Херсонська операція. Ми їх провели тим, що у нас було", – вважає депутат.

Зокрема, на його думку, підготовка росіян на Запорізькому напрямку зараз теж мала б інший вигляд. Ворог мав би зовсім інші позиції.

Як ATACMS і Taurus підсилять ЗСУ

Роман Костенко переконаний, що далекобійні ракети ATACMS і Taurus підсилять ЗСУ, однак кардинально не переламають ситуацію на фронті. Проте наявність цих ракет дозволить нашим бійцям знищувати логістику, пункти управління ворога.

Підсилять, але що кардинально усе зміниться, ми підемо у наступ та звільнимо всі свої території, то ні. Коли ми говоримо "посилять нашу боєздатність", я кажу не про 10 Taurus та 10 ATACMS. Кажу, що якщо буде щось серйозне, якщо ми будемо отримувати їх сотнями, то це може підсилити нашу боєздатність до якогось рівня,

– пояснив він.

Далекобійні ракети ATACMS для України: останнє

Радник президента США Джейк Салліван повідомив, що лідер Штатів Джо Байден 21 вересня зустрінеться з Володимиром Зеленським. Переговори президентів відбудуться у Білому домі.

Однією з тем зустрічі Зеленського з Байденом може бути постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. За даними CNN, Байден вже найближчим часом може ухвалити остаточне рішення щодо передачі ракет.

Нещодавно в інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що Україна сподівається на отримання далекобійних ракет ATACMS від США восени. За його словами, це важливо, адже це дозволить не ставити на павзу контрнаступ українських військових.

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