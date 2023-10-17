"Зберегли момент несподіванки": США ухвалили рішення про передачу ATACMS в серпні – Politico

Україна тривалий час намагалася отримати такі необхідні далекобійні ракети ATACMS. Володимир Зеленський підтвердив, що Україна їх отримала під час звернення 17 жовтня.

Активна дискусія щодо надання Україні ATACMS розпочалася ще у липні 2023 року. Саме тоді Джейк Салліван доручив розглянути варіанти додаткового озброєння. Мовилося про те, яке здатне уражати необхідні цілі у тилу російських загарбників.

Зверніть увагу Перші пуски: Залужний показав потужну роботу ATACMS

Рішення про далекобійні ракети для України ухвалили ще 30 серпня. Україна отримала їх у межах пакету військової допомоги від 21 вересня.

У Politico пояснили, для чого новину так довго тримали у таємниці. Усе тому, що хотіли зберегти елемент несподіванки для Росії. Аби країна-терористка не встигла перемістити склади техніки за межі, куди сягають ATACMS.

Як відреагували в Україні

Володимир Зеленський заговорив про успішне застосування ATACMS під час звернення 17 жовтня. Він подякував США. Вже через декілька годин Валерій Залужний показав кадри роботи далекобійних ракет. В Офісі Президента заявили, що у війні Росії та України розпочинається новий розділ.