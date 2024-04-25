У Держдепі пояснили, чому США тримали в таємниці передачу ATACMS Україні

Білий дім нещодавно підтвердив передачу ATACMS Україні. В адміністрації Байдена пояснили, чому не розповідали про цю подію назагал.

Заступник речника Держдепу США Ведант Пател під час брифінгу слідом за Білим домом підтвердив факт передачі Україні ATACMS, уточнивши, що ці ракети вже прибули в Україну. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також США таємно відправили Україні ATACMS: ЗМІ дізналися кількість ракет

Чому США не оголошували про передачу ATACMS Україні

За словами речника Держдепу США, Байден не публічно надав відповідне розпорядження у лютому. Однак країна не оголошувала про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS публічно на прохання української сторони.

Він також уточнив, що ці ракети увійшли до пакета військової допомоги, про який США оголосили 12 березня, однак самі ракети вже прибули в Україну цього місяця.

Ми не оголошували про це на початку, щоб зберегти оперативну безпеку України на їхнє прохання,

– сказав Пател.

Посадовець додав, що Україна може сама розповісти про застосування ракет і про те, "як вони можуть або не можуть бути залучені в їхній військовій операції".

Що передувало