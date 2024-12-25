Росія масовано атакує енергетику, – Галущенко

Росія 25 грудня вкотре вдалася до цинічних масованих атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру. Наразі енергетики роблять все можливе, щоб мінімізувати наслідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

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Ворог цинічно б'є по енергетиці

Росія не змінює тактики своїх атак і вкотре намагається завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Галущенко повідомив, що наразі фахівці роблять все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожого терору на енергооб'єкти.

Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми,

– повідомив Галущенко.

Міністр додав, що як тільки буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

Нагадаємо, що раніше Україні почали превентивно вимикати світло. Про екстрені відключення повідомляли на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині.

Крім того, у Миколаївській області обленерго вже запровадив у дію графіки обмеження споживачів. Як повідомляє обленерго, наразі знеструмлено 3 черги.