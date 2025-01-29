Росія продовжує терор "Шахедами": де зараз існує небезпека

Пізно ввечері 29 січня Росія вкотре запустила по території України ударні дрони. Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати власною безпекою і пройти в укриття, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу.

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Де існує загроза "Шахедів"

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.