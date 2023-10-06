Нічна атака "Шахедами": скільки ворожих дронів вдалося збити

Вночі 6 жовтня росіяни випустили по Україні 33 "Шахеди". Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 6 жовтня 2023 окупанти атакували "Шахедами" із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Скільки цілей вдалося збити

Загалом вночі росіяни випустили по Україні 33 "Шахеди" які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей. Дрони використовували тактику складних маневрів, змінювали курс й вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

Повітряні Сили у взаємодії із ППО Сил оборони збили 25 повітряних цілей, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей. Для того, щоб відбити атаку, працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Зокрема відомо, що:

У Миколаївській області збили 8 "Шахедів",

В Одеській області – 3,

У Дніпропетровській області – 1.

Над Черкаською областю – 7.

У Держприкордонслужбі уточнили, що всі 3 безпілотники, які атакували Одеську область, збили прикордонники. Для ураження "Шахедів" були застосовані всі наявні засоби ураженні. У ДПСУ додали, що усі збиті цілі впали у Чорне море.

Через атаку ворога зупинили поромну переправу через Дунай

Сили оборони Півдня повідомили, що росіяни атакували прикордонну і припортову інфраструктуру Подунав'я: пошкоджено зерносховище і зайнялись кілька вантажних автівок. На щастя, люди не постраждали.

У Держприкордонслужбі розповіли, що також довелось тимчасово зупинити роботи поромного пункту Орлівка. Тож поромна переправа наразі не працює.

Наразі ДПСУ радить обирати інші шляхи в'їзду до Румунії.