У Росії заявили про атаку на аеродром у Брянській області: пошкоджено літак Ан-124

У Росії повідомили про нічну атаку безпілотників у Брянській області 3 травня. Інцидент стався на військовому аеродромі, відтак заявили навіть про пошкоджений літак.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Водночас місцева влада мовчить – очевидно, бояться, бо ж як пояснити росіянам, куди на момент "атаки" поділась хвалена ППО.

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Безпілотники ЗСУ атакували військовий аеродром у Брянській області у ніч проти 3 травня,

– повідомляють у російських каналах.

Зазначають, що аеродром нібито атакували 5 БПЛА. З них 2 було знищено зі стрілецької зброї, а ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника виявлено не було.

Інформація про літак

Росіяни повідомили, що в результаті "атаки" невеликі пошкодження отримав транспортний літак Ан-124. Однак, стверджують, що він "не експлуатувався".

Зауважимо, що інформації щодо вибухів у Брянській області не було і від Генштабу ЗСУ. Наразі сказати, що насправді відбулось на території російського аеродрому – складно.

Вибухи могли статись на аеродромі Сєща

Російські пропагандисти уже встигли повідомити більше деталей. Кажуть, що українські безпілотники нібито атакували аеродром поблизу селища Сєща у Брянській області. Зауважимо, що це саме той аеродром, звідки сьогодні росіяни випустили дрони типу "Шахід" для атаки українських міст.

Повідомляють, що два безпілотники вибухнули на території аеродрому. Запевнили, що постраждалих немає. Натомість визнали, що є ушкодження. Втім, які саме – не вказали.

У Брянську справжній сезон "бавовни"

1 травня у тому ж Брянську підірвали залізницю: потяг із 60 вагонами зійшов із рейок, він був завантажений нафтопродуктами.

Вчора в Брянській області теж підірвали залізницю – через це 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.

Сьогодні ж ось – неприємність на території аеродрому, про наслідки якої стане відомо пізніше.

До речі, сьогодні сталась також масштабна пожежа у російському порту Тамань, що поблизу Криму, на нафтобазі "Таманьнафтогаз". Російська влада традиційно поки не повідомила про причини пожежі.