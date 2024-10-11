Це 400 кілометрів від України: як росіяни використовували уражений аеродром в Адигеї

В Адигеї, де ЗСУ уразили летовище "Ханская", раніше був навчальний аеродром Краснодарського авіаційного училища, але зараз на супутникових знімках чітко видно, що там базувались російські бойові літаки.

Про це в етері 24 Каналу розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, припустивши, що там могли бути зосереджені літаки Су-34, Су-35 чи Су-30. Чітко визначити тип літаків з наявних знімків, зі слів авіаексперта, наразі неможливо, але є змога порахувати їхню кількість.

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Чому росіяни перемістили бомбардувальники на навчальні аеродроми

Авіаційний експерт зазначив, що на ураженому аеродромі розміщувалась ескадрилья – 12 літаків. З його слів, на знімках видно блакитний камуфляж, що свідчить про те, що ці літаки були бойовими. Адже навчальні літаки типу Як-130 мають темно-сірий колір.

Ці літаки базувалися і на інших аеродромах, які розташовані в зоні 300 кілометрів, потім їх перемістили на летовище "Ханская", яке за 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення, бо росіяни боялися ударів ATACMS і Storm Shadow по аеродромах,

– наголосив Романенко.

До відома! Джерела 24 Каналу в ГУР повідомили, що на аеродромі "Ханская" було розміщено орієнтовно 60 бортів противника. Там могла базуватись ворожа авіатехніка таких типів: Су-34, Diamond DA42, Л-39, Су-35С, Мі-8.

Тому на тих летовищах, які раніше були просто оперативними, навчальними або аеродромами штурмової авіації як "Приморсько-Ахтарськ", зараз росіяни розміщують бомбардувальники й винищувачі. Авіаексперт зауважив, що щільність розташування бойової авіації на багатьох російських аеродромах зростає.

Я думаю, що уражено підземні склади зберігання палива. Якби вдарили по боєприпасах, то була б повторна детонація,

– припустив Романенко.

Нагадаємо, в Генштабі підтвердили, що вночі 10 жовтня 2024 року було завдано вогневого ураження по аеродрому "Ханская", що в Республіці Адигея на території Росії. Повідомляється, що під удар зокрема потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкта. В районі цілі спостерігалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання. На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.