Мабуть, НЛО: невідомий об'єкт атакував військовий аеродром у Ростовській області – ефектне відео

У Росії традиційно вкрай неспокійно. У Ростовській області буцімто сталася атака аеродрому. Очевидці встигли зафіксувати, як до землі щось летить, вибухає та палає.

Місцеві мешканці бідкаються на буцімто чергову атаку на Росію. Сталася вона пізно ввечері на військовому аеродромі у Морозовську, що у Ростовській області, передає 24 Канал.

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Місцеві кажуть, що падав літак

У місцевих пабліках не можуть визначитися, що ж це так гарно летить до землі: чи то безпілотник, чи то ракета. Хай там як, але цим невідомим об'єктом мали буцімто атакувати військовий аеродром. І в кращих традиціях Росії його "збила система ППО". Інші очевидці розповідають, що буцімто падає літак.

Росіяни зафіксували дивний об'єкт у небі над Морозовськом: дивіться відео

Цікаво, що в інших пабліках розповідають про буцімто збиття тактичної ракети. Мовляв, її могли знищити поблизу авіабази військово-космічних сил Росії. Кажуть, що до такого висновку експерти дійшли, враховуючи характер польоту та швидкість цілі.

Влада каже, що могли збити ракету: дивіться відео

Вже навіть встигли на це відреагувати представники місцевої влади. Вони розповіли, що ППО буцімто вдалося збити українську ракету в районі Морозовська. Губернатор водночас закликав місцевих мешканців зберігати спокій.

Аеродром розташований за 300 кілометрів від лінії розмежування: дивіться відео

Звернімо увагу на те, що аеродром у Морозовську розташований за майже 300 кілометрів від лінії розмежування.

Зауважимо, що напередодні вкрай неспокійно було в акваторії Чорного моря. Там надводними безпілотниками атакували корабель-розвідник "Іван Хурс".

Міноборони підтвердило атаку

За наявною інформацією, сталося це на світанку 24 травня. Тоді три надводні дрони атакували російський корабель-розвідник "Іван Хурс". У міноборони країни-агресорки поспіхом заявили, що судно вціліло.

Джерела у військових колах розповіли журналістам, що корабель-розвідник потребує ремонту. Відомо, що корпус судна зазнав ураження. Крім того, постраждали члени екіпажа.

Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Справді, ідеальна пара!

– зазначили в Міноборони.

На жаль, наразі "Іван Хурс" не поповнив статистику втрат ворога. Хай там як, свою розвідувальну роботу судно ще не скоро зможе виконувати.